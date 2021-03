Schneider Electric : un intérêt pour Renishaw ?

(Boursier.com) — Schneider Electric va-t-il tenter sa chance dans le dossier Renishaw ? Cette société britannique spécialisée dans la métrologie de précision cherche un acquéreur depuis que ses deux fondateurs, qui détiennent ensemble environ 53% de la société, ont décidé de vendre leur participation. Selon les informations révélées par 'Bloomberg' au cours du week-end, Danaher et le Suédois Hexagon seraient particulièrement intéressés par cette firme qui pèse plus de 4,4 milliards de livres à Londres.

Mais d'autres groupes d'ingénierie et de mesure de précision concurrentes, tels que Ametek, Mettler-Toledo International, Keyence et Schneider Electric sont cités comme candidats potentiels. Un petit nombre de groupes de capital-investissement auraient également manifesté leur intérêt, selon les sources de l'agence.

Compte tenu du poids de Renishaw et de la nécessité d'offrir une prime par rapport à une valorisation déjà élevée, certains éventuels soumissionnaires pourraient toutefois rapidement jeter l'éponge. A ce sujet, Oddo BHF juge le prix prohibitif et estime qu'il devrait l'être aussi pour Schneider Electric, le groupe ayant, parmi ses critères d'acquisition, une création de valeur en année 3. D'autant, que si l'intérêt de Schneider semble possible, l'entreprise entend garder une structure financière solide...