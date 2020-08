Scharwz pourrait reprendre les activités de gestion des déchets en Europe continentale de Suez

(Boursier.com) — Suez se distingue en matinée avec une action en hausse de 1,9% à 11,4 euros. Les spéculations restent vives sur le dossier entre les bruits de couloir relatifs à une éventuelle sortie d'Engie du tour de table et ceux liés à de possibles ventes d'actifs. Le dernier en date provient de 'Bloomberg', puisque selon les sources de l'agence, le groupe Schwarz serait intéressé par une reprise de l'activité de gestion de déchets en Europe continentale. Une opération qui pourrait rapporter trois milliards d'euros à Suez. Les pourparlers ne seraient toutefois qu'à un stade initial et il n'est pas certain qu'ils débouchent sur un accord formel.

Les activités de gestion des déchets de Suez en Allemagne et au Benelux ont contribué à hauteur de 1,6 milliard d'euros aux revenus du groupe l'année dernière, soit environ 9% des recettes totales de la société. Une telle cession marquerait la plus importante vente de l'histoire de l'entreprise. Suez chercherait également un acheteur pour son activité suédoise de gestion des déchets. La branche pourrait être valorisée près de 400 millions d'euros.

Les désinvestissements font partie du plan sur quatre ans dévoilé en octobre dernier par Suez. Celui-ci comprend notamment des cessions d'actifs pouvant atteindre jusqu'à 4 milliards d'euros et des réductions de coûts d'un milliard d'euros d'ici 2023, "qui permettrait en partie d'améliorer la profitabilité opérationnelle et aussi d'augmenter le financement des investissements dans l'innovation et la digitalisation".