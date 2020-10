Sanofi pourrait vendre plusieurs produits anti-inflammatoires

(Boursier.com) — Sanofi , qui cherche à se recentrer sur les traitements contre les maladies auto-immunes, le cancer et les thérapies innovantes, pourrait se séparer de plusieurs de ses 'anciens' produits anti-inflammatoires. Le géant pharmaceutique étudierait diverses options pour différents médicaments, dont une cession pourrait rapporter jusqu'à 200 millions d'euros, selon les sources de 'Bloomberg'. Sanofi aurait déjà évalué l'intérêt d'investisseurs privés et d'acheteurs stratégiques potentiels. Les médicaments concernés ne font pas partie de la branche immunologique de Sanofi, qui connaît une croissance rapide et qui comprend le médicament à succès Dupixent.

Sanofi fait partie des sociétés pharmaceutiques qui recherchent de nouveaux moteurs de croissance alors même l'industrie se bat pour développer des vaccins et des thérapies afin de vaincre la pandémie de Covid-19. En août, elle a accepté d'acquérir la biotech américaine Principia Biopharma pour environ 3,4 milliards de dollars afin d'accéder aux traitements contre la sclérose en plaques et de toute une série de maladies auto-immunes.