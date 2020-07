Sanofi : piste à suivre

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — La Grande-Bretagne pourrait signer un accord de 500 M£ (624 ME) avec Sanofi et GlaxoSmithKline pour la livraison de 60 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 sur lequel les deux laboratoires travaillent en collaboration, selon le journal anglais 'Sunday Times' qui précise que Londres envisagerait d'acheter le vaccin si ce dernier venait à montrer des résultats probants lors des essais cliniques qui doivent débuter en septembre prochain.

Un porte-parole du ministère de l'Economie britannique a fait savoir que des discussions étaient en cours avec différentes entreprises, mais n'a pas précisé si Sanofi ou GSK en faisaient partie...

Sanofi, via sa division Pasteur vaccins, travaille actuellement sur deux projets : L'un d'entre eux utilise un adjuvant fabriqué par GSK qui a reçu l'appui financier de la Biomedical Advanced Research and Development Authority du département américain de la Santé.

En fin de semaine dernière, Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals avaient en revanche annoncé que l'essai de phase III de Kevzara (sarilumab) 400 mg mené aux États-Unis chez des patients présentant une infection Covid-19 nécessitant une ventilation mécanique, n'avait en revanche pas atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaires lorsque Kevzara a été ajouté aux meilleurs soins de soutien, comparativement aux meilleurs soins de soutien seulement (placebo)...