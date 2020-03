Sanofi et Regeneron contre le coronavirus

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Le Français Sanofi et l'Américain Regeneron entendent tester l'un de leurs médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde en tant que possible traitement du coronavirus Covid-19, croit savoir le bien renseigné Wall Street Journal. Les deux laboratoires désirent rapidement lancer des tests cliniques afin d'étudier l'action potentielle de Kevzara sur le coronavirus. "L'objectif serait dans les deux semaines de disposer d'un essai opérationnel et, quelques semaines ou mois après, de disposer des données", a précisé le directeur scientifique de Regeneron, George Yancopoulos, au Wall Street Journal.

Rappelons que le mois dernier, Sanofi Pasteur, entité mondiale Vaccins de Sanofi, avait annoncé pour sa part son intention de mettre à profit ses recherches antérieures sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) pour tenter d'accélérer le développement d'un vaccin contre le Covid-19. Sanofi collaborera avec la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), qui relève de l'Office chargé des préparatifs et réponses aux situations d'urgence en santé publique (ASPR, Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response) du ministère américain de la Santé, étoffant ainsi le partenariat de longue date qui lie Sanofi à cette autorité.

Sanofi exploitera sa plateforme de recombinaison de l'ADN pour produire un vaccin candidat contre le nouveau coronavirus. Cette technologie permet de parvenir à une parfaite compatibilité génétique avec les protéines présentes à la surface du virus. L'ADN génétique codant pour cet antigène protéique sera combinée à l'ADN du baculovirus qui est la plateforme technologique clef d'expression Sanofi. Cette technologie, qui forme la base du produit antigrippal recombinant homologué que Sanofi a développé sous licence, sera ensuite utilisée pour produire rapidement de grandes quantités d'antigènes du coronavirus afin d'amener le système immunitaire à réagir contre le virus.

Dans le cadre d'études non cliniques menées sur des animaux, le vaccin-candidat contre le SRAS a montré qu'il était immunogène et conférait une protection partielle. Ce travail expérimental mené par Protein Sciences, dont Sanofi a fait l'acquisition en 2017, donne une longueur d'avance à Sanofi dans la mise au point rapide d'un vaccin contre le COVID-19. De surcroît, l'existence d'un vaccin homologué fondé sur cette technologie permettra à l'entreprise de mener des recherches et de produire du matériel dans des délais relativement courts en vue de tests cliniques. La plateforme de Sanofi est également capable de produire le vaccin-candidat en grandes quantités.

L'accord avec la BARDA illustre l'engagement de Sanofi en faveur de la santé publique et de la lutte contre les menaces qui pèsent sur elle.