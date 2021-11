Sanofi : ça se précise pour l'IPO d'EUROAPI

(Boursier.com) — Le projet d'introduction en bourse de la division 'Active Ingredient Solutions' de Sanofi progresserait bien. Selon les sources de 'Bloomberg', le laboratoire a choisi Bank of America, BNP Paribas SA et JPMorgan Chase & Co pour diriger l'opération. Le groupe pharmaceutique chercherait à lever environ 1 milliard d'euros dans le cadre de cette opération qui devrait avoir lieu l'année prochaine.

Les principes actifs pharmaceutiques (API) sont des molécules chimiques et des substances biologiques essentielles à tout médicament. L'intérêt pour ce segment s'est accru dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'Europe cherchant à garantir l'approvisionnement local des principaux ingrédients des médicaments, plutôt que de se reposer sur les fabricants asiatiques. Sanofi possède un catalogue de plus de 120 ingrédients pharmaceutiques actifs (API), utilisés dans tous les domaines, des anti-inflammatoires aux traitements de la maladie de Parkinson, selon son site web.

En février 2020, Sanofi avait indiqué : "dans un contexte de pénurie croissante de produits pharmaceutiques indispensables aux soins des patients, la nouvelle entité contribuerait à sécuriser la fabrication des API ainsi qu'à développer les capacités d'approvisionnement pour l'Europe et au-delà". L'entreprise avait précisé que cette nouvelle entité, désormais nommée EUROAPI, serait numéro deux mondial de son marché avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros (en 2022) et 3.100 employés. Sanofi conserverait une participation minoritaire d'environ 30% une fois l'IPO réalisée.