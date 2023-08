Sanofi battu de peu par Biogen sur le dossier Reata ?

(Boursier.com) — Sanofi aurait perdu de peu contre Biogen dans la course pour acquérir Reata Pharmaceuticals, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont ainsi indiqué que Sanofi était la société identifiée comme la 'partie A' dans un dossier réglementaire publié la semaine dernière, qui a montré qu'après plusieurs tours d'enchères qui ont commencé à 140$/action Reata, la partie A a finalement soumis une offre "meilleure et finale" à 172$/action le 27 juillet, un jour avant que Biogen n'annonce l'acquisition de Reata pour 172,50$/action.

Biogen n'a donc battu Sanofi que de 50 cents par titre pour parvenir à l'acquisition de la firme de biotechnologie. L'opération annoncée par l'Américain Biogen Inc se chiffrait finalement à 7,3 milliards de dollars, pour cette reprise de Reata Pharmaceuticals. Fin juillet, Biogen a donc annoncé son intention d'acquérir Reata dans le cadre d'une opération attendue significativement relutive sur son bénéfice ajusté par action à partir de 2025. L'opération en cash reflète une valeur d'entreprise de 7,3 milliards de dollars. Reata a fait des progrès significatifs en développant des thérapies qui régulent le métabolisme cellulaire et l'inflammation dans les maladies neurologiques graves. Skyclarys (omaveloxolone) de Reata, approuvé par la FDA, est le premier et le seul traitement approuvé pour l'ataxie de Friedreich (AF) aux États-Unis, avec un lancement commercial attendu et un examen réglementaire européen en cours. En outre, Reata développe un portefeuille de produits innovants pour une gamme de maladies neurologiques.

"Avec une vaste expertise dans le développement de produits pour les maladies rares et la commercialisation mondiale, (...), nous pensons que Biogen a les bases en place pour accélérer la livraison de Skyclarys aux patients du monde entier", a déclaré Christopher Viehbacher, directeur général de Biogen. "Il s'agit d'une opportunité unique pour Biogen de renforcer notre trajectoire de croissance à court terme, et Skyclarys est un excellent complément à notre portefeuille mondial de traitements pour les maladies neuromusculaires et rares". "L'expertise et l'empreinte commerciale de Biogen en font le choix optimal pour aider Skyclarys à réaliser son plein potentiel", a déclaré Warren Huff, directeur général de Reata. "Avec sa compréhension claire du parcours des patients atteints de maladies rares et de l'infrastructure commerciale existante, nous pensons que Biogen établira Skyclarys comme la norme de soins dans le traitement de cette maladie génétique dévastatrice".