Saint-Gobain serait tout proche de finaliser une grosse cession au Royaume-Uni

(Boursier.com) — La cession de Jewson par Saint-Gobain serait imminente. Deux mois après avoir indiqué que le groupe français avait lancé le processus de vente de ce distributeur anglais, 'Bloomberg' affirme qu'un accord avec CVC Capital Partners est sur le point d'être conclu. Selon les sources de l'agence, une annonce officielle pourrait intervenir dès cette semaine alors que les derniers détails seraient en train d'être finalisés. Alors que les délibérations sont toujours en cours, un autre acheteur pourrait encore émerger si les pourparlers traînent en longueur ou s'effondrent, précise néanmoins l'agence.

Acquis en avril 2000, Jewson pourrait rapporter plus d'un milliard de livres à Saint-Gobain. Fondée en 1836, Jewson emploie près de 6.000 personnes outre-Manche. La firme a réalisé environ 170 millions de livres d'Ebitda l'an passé.

Pour Oddo BHF, cette rumeur est peu surprenante et cohérente avec la stratégie de Saint-Gobain. Depuis 2019, le broker est convaincu que la cession de l'activité de Distribution au Royaume-Uni n'est qu'une question de temps. Au final, si cette opération venait à être confirmée, le groupe devrait dépasser le montant de 8 MdsE de CA cédé depuis 2019, contre 6,2 MdsE à fin 2021. Elle pourrait porter le total des ventes du groupe à près de 10 MdsE de CA dans la mesure où Saint-Gobain cherche toujours une solution de long terme pour Pont à Mousson, son activité canalisation (CA d'environ 1,5 MdE).

A 'surperformer' sur la valeur, le courtier affirme que ce deal potentiel montre que le groupe continue à nettoyer son portefeuille indépendamment du contexte. Pour autant, la crise énergétique et les risques de récession devraient continuer de prendre le pas sur le fondamental. Dans ce contexte et même en cas de récession, l'analyste pense que le titre devrait être à même de surperformer le secteur d'autant que les raisons du succès des dernières années restent toujours à l'ordre du jour (green deal, profil ESG durable, un pricing power fort, changement du profil du groupe via des acquisitions et de nouvelles cessions emblématiques).