Saint Gobain : grosse opération en Australie ?

(Boursier.com) — Saint Gobain pourrait réaliser une grosse opération en Australie. Selon les sources de 'Bloomberg', le géant des matériaux de construction mènerait des discussions préliminaires en vue d'acquérir son concurrent CSR. Les deux sociétés travaillent avec des conseillers pour parvenir à un accord, soulignent les sources. La société parisienne aurait déjà mis en place un financement pour une éventuelle transaction.

CSR a bondi de 18% à Sydney pour atteindre 8,02 dollars, au plus haut depuis juin 2008. Les échanges ont ensuite été interrompus dans l'attente d'une annonce "concernant la réception d'une proposition relative à une transaction importante potentielle", a déclaré CSR. La capitalisation boursière de l'entreprise fondée en 1855 atteint désormais 3,8 milliards de dollars australiens (2,5 Mds$). Le groupe compte 2.600 employés en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Une acquisition de CSR pourrait aider Saint. Gobain à diversifier et à stimuler sa croissance dans les produits de construction résidentielle et commerciale en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les délibérations sont toujours en cours et pourraient ne pas aboutir, précise l'agence.