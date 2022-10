Saint-Gobain aurait lancé la vente de Jewson

(Boursier.com) — La cession de Jewson par Saint-Gobain semble se préciser. Après les informations dévoilées par 'SkyNews' le mois dernier, 'Bloomberg' indique que le groupe français a lancé le processus de vente de ce distributeur anglais. Citant des personnes proches du dossier, l'agence affirme que le spécialiste des matériaux de construction a envoyé des documents de marketing à des repreneurs potentiels et a demandé à recevoir des offres de premier tour vers la mi-octobre. Plusieurs sociétés de private-equity susceptibles de s'intéresser à cet actif sont citées : CVC Capital Partners, Clayton Dubilier & Rice, Lone Star Funds, Cinven et Advent International.

Fondée en 1836, Jewson emploie près de 6.000 personnes outre-Manche. La société a rejoint le groupe français en 2000 lorsque Meyer International a été racheté par Saint-Gobain dans le cadre d'une transaction d'un peu plus d'un milliard de livres sterling. La firme a réalisé environ 170 millions de livres d'Ebitda l'an passé et pourrait rapporter plus d'un Md£, selon les sources de l'agence.