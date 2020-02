Safran : Washington pourrait bloquer la livraison de moteurs CFM à Pékin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Washington va-t-il empêcher la livraison de moteurs CFM LEAP-1C à Pékin, pour ce qui constituerait une nouvelle étape dans la course que se livrent les Etats-Unis et la Chine pour l'hégémonie technologique. Selon les sources du 'Wall Street Journal' et de 'Reuters', l'administration Trump évalue la possibilité de refuser de donner à General Electric le permis pour livrer le moteur fabriqué par la co-entreprise entre le groupe américain et Safran.

La question serait abordée jeudi lors d'une réunion inter-agences sur la façon de limiter l'exportation de technologies américaines en Chine et lors d'une autre réunion avec les membres du cabinet du président Donald Trump qui doit se tenir le 28 février.

Le gouvernement américain a autorisé jusque-là la vente de moteurs, de systèmes de contrôle de vol, et d'autres composants destinés au plus gros avion commercial jamais construit en Chine, le COMAC C919. L'appareil, qui a effectué ses premiers tests en 2017, doit entrer en service l'année prochaine...