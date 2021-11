Richemont : Third Point s'invite au capital

(Boursier.com) — Le fonds activiste Third Point s'invite au capital de Richemont. Selon les informations de 'Miss Tweed' et du 'Financial Times', le fonds fondé par Daniel S. Loeb ainsi qu'un un autre fonds spéculatif (Artisan Partners), qui détient une plus petite participation dans le groupe de luxe suisse, "pressent son président, Johann Rupert, de prendre des mesures pour améliorer sa performance boursière".

Bien que l'homme d'affaires sud-africain ne possède que 9,1% du capital, il contrôle 50% des droits de vote de la société dans le cadre d'une structure d'actions à double classe. Le quotidien financier britannique souligne que les critiques affirment que Richemont n'a pas suivi le rythme de ses concurrents au cours de la dernière décennie d'essor de l'industrie du luxe, largement alimentée par les consommateurs chinois. Sa capitalisation boursière n'a par exemple augmenté que de 79% au cours des cinq dernières années, alors que celles de LVMH et d'Hermès ont à peu près quadruplé.

Les analystes pointent aussi du doigt l'incapacité du groupe helvète à endiguer les pertes de sa division de commerce électronique Yoox Net-a-Porter, qui a perdu des parts de marché au profit de concurrents plus récents tels que Farfetch et n'a pas réalisé le redressement promis de longue date.

Redouté des grandes entreprises, Third Point n'hésite pas à s'attaquer aux plus grands groupes mondiaux qu'il juge sous-valorisés et sous-performants. La semaine dernière, le fonds new-yorkais a révélé avoir pris une position importante dans Royal Dutch Shell et a appelé la "major" pétrolière à se scinder en deux entreprises distinctes.