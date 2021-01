Retour de l'idée d'un potentiel mariage entre Carrefour et Casino

(Boursier.com) — Dans le sillage de Carrefour (-6%), Casino redonne 4,7% à 26,5 euros en ce début de semaine calme sur la place parisienne. L'échec du rapprochement entre le groupe Alimentation Couche­Tard et le roi de l'hypermarché pourrait potentiellement conduire les deux acteurs français à reconsidérer une fusion comme alternative, selon plusieurs analystes. Un vieux serpent de mer dans les salles de marché...

Citi estime ainsi qu'un tel mariage générerait des synergies à la fois au niveau national et en Amérique latine, mais pense toutefois que Carrefour devrait pouvoir "y arriver seul". L'arrivée d'un nouveau directeur en France (Rami Baitie) et les récentes améliorations de performances (enquêtes Kantar) sur le marché domestique offrent en effet une "marge d'optimisme" sur le fait que Carrefour puisse redresser seul ses hypermarchés français, un changement perçu comme crucial pour le sentiment des investisseurs envers le titre.

De son côté, la SocGen affirme que Carrefour pourrait encore céder ses magasins de proximité à Couche-Tard... De quoi permettre au distributeur français de retourner des liquidités "importantes" aux actionnaires mais aussi d'accélérer les acquisitions "tactiques" et, potentiellement, de fusionner avec Casino. Les deux sociétés pourraient également créer une entreprise commune pour regrouper leurs magasins de proximité en Europe dans le but d'accélérer les ouvertures et les acquisitions tactiques. "Une fusion Carrefour/Casino pourrait être un scénario crédible" mais seulement sous certaines conditions, notamment la cession des hypermarchés Geant par Casino et le redressement des hypermarchés français chez Carrefour, précise le broker.