Renault : vers une nette diminution de la participation dans Nissan ?

(Boursier.com) — Avant la révolution opérationnelle, la révolution capitalistique ? En attendant le 8 novembre et la présentation de la nouvelle stratégie de Renault avec, d'un côté, les activités historiques de moteur à combustion, et de l'autre, celles dédiées à électriques, le constructeur au losange pourrait acter d'une forte baisse de sa participation au tour de table de Nissan (actuellement 43%) en échange d'une entrée de son partenaire japonais dans "Ampère", sa nouvelle entité dédiée à l'électrique.

Selon les informations des 'Echos', Renault, "qui traverse une passe financière délicate, pourrait récupérer jusqu'à 4 milliards d'euros en cédant une grande part de ses titres Nissan (mais il perdrait en contrepartie les dividendes annuels correspondants)".

"Renault pourrait envisager de réduire sa part jusqu'à ne plus détenir, à terme, que 15 % de Nissan. Un montant qui symboliserait un nouvel équilibre avec son partenaire nippon qui détient justement 15% de Renault". Complexes, les discussions "sont encore en discussion et aucun chiffre n'a été arrêté", précise le quotidien financier. Les "deux sociétés réfléchiraient à la mise en place d'un trust qui organiserait, sur le temps long, la baisse de la part de Renault, en fonction de paliers de valeurs prédéfinis" , et ce afin d'éviter un effondrement de Nissan en bourse.

La situation devrait se décanter dans les prochaines semaines.