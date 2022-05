Renault : une cotation des activités électriques l'an prochain ?

(Boursier.com) — La cotation de la branche véhicules électriques de Renault se précise. Après les déclarations récentes de Luca de Meo, le directeur général du constructeur automobile français, le 'Nikkei' affirme que Renault prévoit de coter séparément ses activités électriques l'an prochain, probablement dans le but de lever des fonds. Le groupe au losange va vraisemblablement proposer à ses partenaires Nissan et Mitsubishi Motors de participer à l'opération. En déplacement à Tokyo, Luca de Meo a confirmé au quotidien nippon que des discussions sur la question allaient être engagées entre les trois constructeurs.

"L'électrique est une autre technologie, un autre modèle de business, donc cela mérite un périmètre d'organisation complètement dédié, et cela va permettre de montrer au monde que quand on parle de voitures électriques, on est très bons", avait souligné le patron de Renault le mois dernier.

La firme au losange a annoncé en février son intention de créer deux entités, une électrique basée en France et une consacrée aux motorisations thermiques et hybrides, basée à l'étranger, pour laquelle des partenariats sont envisagés, peut-être avec Nissan.