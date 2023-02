Renault : un partenariat avec AutoNation pour Alpine aux Etats-Unis ?

(Boursier.com) — Renault pourrait s'associer à AutoNation pour commercialiser sa marque de voitures de sport Alpine aux Etats-Unis. Le constructeur étudie également d'autres options pour qu'Alpine s'installe en Amérique du Nord, a déclaré le DG de Renault, Luca de Meo. "Ce n'est pas facile car nous ne sommes pas présents aux États-Unis et nous devons repartir de zéro", a affirmé le dirigeant, en marge de la présentation des résultats de Renault. Cité par 'Bloomberg', le dirigeant a précisé que travailler avec AutoNation, dirigé par l'ancien DG de Fiat Chrysler Mike Manley, pourrait prendre la forme d'un partenariat qui va au-delà du placement de voitures chez les concessionnaires. Renault a fait d'Alpine, qui ne vend actuellement que quelques milliers de véhicules, l'un des piliers de sa nouvelle stratégie.

Renault est sorti de la phase de gestion des urgences, après avoir notamment réorganisé son alliance avec Nissan, et le constructeur est désormais pleinement "de retour dans la partie", a également indiqué Luca de Meo, alors que son groupe a accusé une perte nette, part du groupe, de 338 ME en 2022 à cause de sa sortie du marché russe. Sur le plan opérationnel, la firme a fait état d'une marge opérationnelle de 5,6%, contre 2,8% en 2021, et vise au moins 6% en 2023. Après trois exercices sans dividende, le constructeur va également proposer le paiement d'un dividende de 25 centimes d'euro par action. Signe d'une confiance retrouvée.