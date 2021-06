Renault : un grand projet dans l'électrique dans le Nord de la France ?

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Renault souhaiterait créer une nouvelle société regroupant ses trois usines du nord de la France afin d'en faire un pôle performant spécialisé sur le véhicule électrique. Selon 'Reuters' et 'Bloomberg' qui citent différentes sources proches du constructeur, cette entité juridique distincte permettrait de faciliter les synergies entre les sites et d'être plus compétitif sur le marché européen des véhicules électriques, qui connaît une croissance rapide.

Reuters, qui évoque le nom de 'Renault ElectriCity', souligne que cette société se verrait apporter les actifs des usines de Douai (assemblage de voitures), Ruitz (boîtes de vitesse) et Maubeuge (assemblage de véhicules utilitaires), à l'exception des actifs immobiliers, via un apport partiel d'actifs intervenant au 1er janvier 2022.

La nouvelle entité, qui pourrait permettre de produire jusqu'à 400.000 véhicules par an, est un élément clé de la stratégie du DG Luca de Meo pour redresser le constructeur automobile et augmenter la cadence dans l'électrique et l'hybride, souligne Bloomberg. Cette initiative permettrait également de respecter l'engagement pris envers l'État français, l'actionnaire principal de Renault, de préserver les emplois et la technologie des véhicules électriques en France.

Renault a pour le moment simplement confirmé qu'un projet de "pôle d'excellence" doit être soumis la semaine prochaine à la signature des syndicats, sans autre commentaire.