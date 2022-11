Renault : les négociations avec Nissan peuvent-elles achopper ?

(Boursier.com) — Après deux séances de net repli, Renault sous-performe le marché en cette fin de semaine avec un titre qui avance de 1,6% à 30,8 euros. Les négociations avec Nissan se poursuivent mais elles semblent patiner depuis plusieurs jours. A tel point que le constructeur nippon serait prêt à renoncer à un accord sur l'avenir de l'alliance avec le groupe au losange. L'agence 'Bloomberg' évoque des craintes que le constructeur français puisse concéder sous licence des centaines de technologies brevetées développées conjointement à d'autres acteurs, y compris le Chinois Geely.

Citant des sources au fait des discussions, l'agence explique que Nissan veut s'assurer que sa propriété intellectuelle serait protégée si Renault concluait avec Geely un accord visant à ce que la société chinoise prenne une participation dans son unité de moteurs à combustion interne.

Dans un entretien accordé à l'agence, Makoto Uchida, DG de Nissan, s'est dit "surpris" qu'il y ait des spéculations selon lesquelles la discussion sur la propriété intellectuelle pourrait faire dérailler l'accord, mais a reconnu que la technologie était un "actif essentiel très important pour l'alliance". Des pourparlers sont en cours, a-t-il ajouté. "Bien sûr, il y a des domaines où nous devons dire" c'est notre technologie de base "et cela doit être protégé... C'est mon devoir de DG". Dans une industrie automobile mondiale engagée dans une course à marche forcée à l'électrification, les technologies associées sont un enjeu stratégique pour les entreprises comme pour la France et le Japon.

"Il y a de la politique en jeu, il y a une technologie partagée, je comprends les préoccupations de Nissan", affirme Tom Narayan, analyste chez RBC.

Les deux groupes ont confirmé le mois dernier être en discussions sur la structure future de l'alliance Renault Nissan et sur un investissement potentiel de Nissan dans l'entité "Ampère" dédiée à l'électrique, que Renault va créer aux côtés d'une entité "Horse" dédiée aux motorisations thermiques.

Dans le cadre du plan en cours de négociation entre les deux parties, le constructeur automobile français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans l'activité de véhicules électriques de Renault.

"Il y a des choses que nous pouvons dire et que nous ne pouvons pas encore dire parce que nous n'avons pas encore finalisé", a souligné M.Uchida. "J'ai des discussions très étroites avec Luca. Nous nous respectons, car je sais que Luca doit rendre Renault beaucoup plus fort, et il comprend que je dois rendre Nissan plus fort. Et bien sûr, le plus important est la confiance".

Les inquiétudes de Nissan signifient désormais qu'il est peu probable qu'un accord sur le rééquilibrage de l'alliance soit annoncé comme prévu à la mi-novembre, lorsque les administrateurs de Renault, Nissan et Mitsubishi Motors se rencontreront à Tokyo, précisent les sources de l'agence. Tout reste à faire.