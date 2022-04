Renault : la participation dans Nissan refait parler

(Boursier.com) — Renault défie la tendance morose en cette fin de semaine à Paris, sur un gain de 2,1% à 24 euros. Outre une publication trimestrielle supérieure aux attentes des analystes, même si le constructeur n'avait plus vendu aussi peu de véhicules à l'échelle mondiale depuis 13 ans (-17,1% à 552.000 unités), le titre bénéficie d'une importante vague spéculative.

Le groupe au losange a indiqué que "toutes les options étaient sur la table" pour son projet de séparation des activités électriques et thermiques, parmi lesquelles une possible introduction en Bourse de ses véhicules à batterie au second semestre 2023. Thierry Piéton, nouveau directeur financier de Renault, a ajouté au cours d'une téléconférence avec les analystes que le projet devrait obtenir l'aval de son partenaire Nissan, tenu "dans la boucle" de travail des quatre équipes qui vont plancher sur la nouvelle structure d'ici le "capital market day" prévu à l'automne. Il a également indiqué qu'il était trop tôt pour évoquer les conséquences du projet pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et pour dire comment Nissan allait se positionner vis-à-vis de la nouvelle structure.

'Bloomberg' croit se son côté savoir que Renault pourrait chercher un partenaire pour son activité historique (voitures thermiques). Une des options serait le Chinois Zhejiang Geely Holding Group, qui contrôle Volvo Car. Renault a conclu un accord de production conjointe avec Geely plus tôt cette année pour une usine sud-coréenne et les deux acteurs ont déclaré qu'ils pourraient également coopérer en Chine.

En outre, Renault envisagerait de réduire sa présence dans Nissan pour lever de l'argent frais et accompagner sa transition vers les véhicules électriques. Citant des personnes proches du dossier, l'agence affirme qu'une telle décision pourrait également permettre d'apaiser les tensions de longue date entre les deux partenaires liées aux participations croisées des deux acteurs : Renault détient 43% de Nissan, tandis que le groupe nippon ne dispose que 15% de la société française et n'a pas le droit de vote. Nissan pourrait être disposé à racheter une partie de ses 1,83 milliard d'actions détenues par Renault. Mais ce dernier pourrait aussi privilégier d'autres acquéreurs pour une partie de ses actions. En ramenant ses parts dans Nissan à 15%, soit un niveau équivalent à celui de son partenaire nippon à son propre tour de table, Renault pourrait récolter environ 4,65 milliards d'euros aux cours actuels.

Les négociations pour remodeler l'alliance Renault-Nissan - qui n'ont pas été discutées publiquement - pourraient prendre plusieurs mois, précisent toutefois les sources de 'Bloomberg'. Ashwani Gupta, directeur général de Nissan, se rendra à Paris la semaine prochaine pour discuter avec le patron de Renault, Luca de Meo, avant une réunion plus large entre les dirigeants de Renault et de Nissan à Tokyo le mois prochain.

Reste que lors de la présentation, en début d'année, de l'ambitieuse feuille de route du constructeur dédiée aux véhicules électriques et à la mobilité connectée, Jean-Dominique Senard avait déclaré que ce plan devait contribuer à rendre les liens entre les entreprises partenaires "totalement incassables". Le président de Renault avait également pris soin de souligner : "la question de l'actionnariat n'est pas sur la table aujourd'hui... Ce n'est pas le sujet au moment où nous parlons". Trois mois se sont écoulés depuis...