Renault : Geely pourrait investir dans Alpine

(Boursier.com) — Geely Holding pourrait être un des investisseurs sélectionnés par Alpine. Renault étudiera diverses pistes, dont celle menant au groupe chinois, afin de renforcer sa marque de voitures de sport. La recherche de nouveaux investisseurs par Alpine débutera probablement à la fin de l'année prochaine ou au début de 2025, a déclaré Philippe Krief, DG de la marque. "Geely fait partie du groupe et nous étudions les choses avec eux", a affirmé le dirigeant dans une interview accordée à 'Bloomberg'. Reste que "la priorité pour 2024 est de formaliser le plan produit et industriel d'Alpine".

Inviter Geely - qui fabrique déjà des voitures Volvo et Lotus et détient des participations dans Mercedes-Benz et Aston Martin - renforcerait encore les liens entre les deux groupes alors que Luca de Meo est en train de réorganiser complètement le groupe au losange.

Alpine prépare une gamme de sept modèles entièrement électriques, à commencer par la citadine A290 l'année prochaine et un véhicule crossover en 2025. La marque développera sa propre plateforme haute performance (APP) pour ses futurs véhicules sportifs 100% électriques. Le boss de Renault vise plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Alpine d'ici la fin de cette décennie - un objectif ambitieux pour une marque qui a vendu un peu plus de 3.500 voitures l'année dernière.

La marque française est par ailleurs toujours en pourparlers avec AutoNation pour démarrer ses ventes aux États-Unis en 2027 ou 2028. Ces discussions "prendront un peu de temps mais elles progressent", a précisé P.Krief, ancien directeur de l'ingénierie chez Ferrari qui a pris la tête d'Alpine en juillet.

Le dirigeant a également déclaré qu'il envisageait "divers scénarios" pour étendre l'empreinte industrielle d'Alpine au-delà de son site de Dieppe en Normandie, notamment en utilisant les usines Renault pour de nouveaux modèles ou en investissant dans ses propres usines, potentiellement en dehors de l'Europe.