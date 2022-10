Renault et Nissan seraient tout proches d'un accord

(Boursier.com) — Les discussions entre Renault et Nissan Motor sur la refonte de leur partenariat de deux décennies auraient si bien avancé qu'un accord entre les deux parties pourrait être dévoilé dès cette semaine. Selon une source de 'Bloomberg' proche des négociations, les deux constructeurs seraient sur le point de signer un accord non contraignant après que les détails eurent été en grande partie finalisés à la fin de la semaine dernière. Bien qu'un événement soit prévu à Tokyo le 15 novembre pour dévoiler le nouveau compromis, des discussions seraient toujours en cours et un accord final pourrait encore être retardé.

Dans le cadre de ce plan, le constructeur automobile français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans l'activité de véhicules électriques de Renault (Ampère), qui sera séparée des activités historiques de moteurs à combustion. Toute décision prise par Renault devra être validée par le gouvernement français, qui détient environ 15% du constructeur au losange.

Le constructeur automobile japonais serait encore prêt à se retirer du deal si Renault demande des conditions différentes ou si le gouvernement français cherche à bloquer le plan, précise une source de l'agence. "Nous sommes extrêmement proches et transparents avec le gouvernement français" sur les pourparlers d'alliance, a déclaré lundi le président de Renault, Jean-Dominique Senard.

Renault doit présenter le 8 novembre prochain sa nouvelle stratégie avec, d'un côté, les activités historiques de moteur à combustion, et de l'autre, celles dédiées à électriques. Les dirigeants de Renault et Nissan discuteraient de ce plan depuis février, alors que Renault cherche à consolider son avenir sur le marché automobile européen en pleine mutation.

Les pourparlers avec Nissan sur "plusieurs" projets sont "complexes" et "prendront du temps", a déclaré à la presse Luca de Meo le 13 octobre dernier. Le dirigeant s'est tout de même dit optimiste quant à la possibilité de trouver un accord avec Nissan dans les prochaines semaines sur certains des projets en discussion : "nous travaillons avec le bon état d'esprit... Nous avons des pistes intéressantes".