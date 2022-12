Renault : aucun accord avec Nissan avant fin janvier ?

(Boursier.com) — Toujours pas d'accord entre Renault et Nissan. Alors qu'une annonce officielle était initialement programmée mercredi, 'Bloomberg' affirme qu'il est désormais peu probable qu'un accord intervienne avant la fin de l'année alors que les discussions entre les deux partenaires sur le rééquilibrage de leur alliance se poursuivent. Selon les sources de l'agence, les deux parties commencent à envisager un éventuel événement vers la fin janvier.

Dans le cadre du plan en cours de négociation, le constructeur français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans Ampère. Mais des divergences subsistent sur la valorisation de l'entité, tandis que les problèmes liés à la gestion de la propriété intellectuelle conjointe ne sont pas non plus résolus, détaillent les sources de l'agence.

Renault a annoncé il y a un mois une profonde réorganisation de son groupe. Le constructeur prévoit notamment de créer un équipementier spécialisé dans les motorisations thermiques et hybrides détenu pour moitié par le Chinois Geely et d'introduire en Bourse, d'ici fin 2023, son entité dédiée à l'électrique, dénommée Ampère.

Séparément, Renault a annoncé hier le départ à la fin du mois de Clotilde Delbos, directrice générale de la marque de nouvelles mobilités de Renault et l'une des figures du groupe au losange depuis la fin des années Ghosn. Dans un communiqué, la firme a précisé que Fedra Ribeiro, ancienne de Bosch et actuelle directrice des opérations de Mobilize, prendrait la tête de Mobilize en janvier prochain tandis que Patrick Claude, directeur des services financiers de Renault, sera président par intérim du conseil d'administration de l'entité RCI Banque.