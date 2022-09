Renault : Aramco au capital de la future division thermique ?

(Boursier.com) — Le constructeur automobile chinois Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier pourraient devenir actionnaire de référence de la future entité dédiée aux moteurs thermiques de Renault. C'est ce qu'affirmait 'Reuters' mercredi en citant deux sources proches du groupe au losange. Selon 'Le Monde' du jour, ce pétrolier serait tout simplement le géant saoudien Aramco, "avec qui Renault pourrait travailler sur l'après-pétrole et les carburants de synthèse".

Renault conserverait 40% de la division 'historique', Geely entrerait au même niveau, et le colosse saoudien à hauteur de 20%. Nissan n'y prendrait ainsi pas part. "Le schéma final n'est pas verrouillé et d'autres pistes existent pour les constructeurs partenaires", précisait toutefois hier l'une des sources de l'agence.

Renault doit détailler à l'automne lors d'un "capital market day" son projet visant à créer en son sein un pôle électrique basé en France, et un autre basé à l'étranger et rassemblant des sites de moteurs et de transmissions essence et hybrides en Espagne, au Portugal, en Turquie, en Roumanie et en Amérique latine. Si Renault entend bien rester majoritaire dans son pôle électrique "Ampère", qui emploiera environ 10.000 personnes et qu'il pourrait introduire en Bourse au second semestre 2023, il prévoit de demeurer seulement actionnaire de référence de son entité thermique "Horse", qui comptera un effectif similaire.

En partageant les coûts d'une activité essence encore dominante, mais appelée à décroître rapidement sur la décennie, notamment en Europe, en raison de l'évolution de la réglementation, Renault espère dégager des fonds à réinvestir dans l'électrique, une technologie dont il a été pionnier avec Nissan et Mitsubishi, mais où il est désormais éclipsé par des "pure players" comme Tesla. L'arrivée d'un groupe pétrolier dans l'entité thermique aiderait aussi au développement de l'hydrogène vert et des infrastructures requises pour cette autre révolution que va connaître le secteur automobile à côté de l'électrique à batterie, a ajouté une des sources.