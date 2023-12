Qui est Claude, le rival de ChatGPT qui attire les milliards ?

(Boursier.com) — Anthropic , le groupe d'intelligence artificielle fondé il y a deux ans par d'anciens membres du créateur de ChatGPT, OpenAI, qui travaille à la création de systèmes d'IA fiables, interprétables et orientables, pourrait lever une somme assez colossale. Ainsi, la startup serait en discussion en vue d'une levée de fonds de 750 millions de dollars qui valoriserait l'entreprise 18,4 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'affirme l'agence Bloomberg, citant des personnes ayant connaissance de la question.

Le groupe, qui développe un chatbot mettant l'accent sur la sécurité et l'IA responsable, attirerait donc les investisseurs. Le round potentiel de financement serait mené par la firme de capital-risque de la Silicon Valley Menlo Ventures. Le deal n'aurait pas encore été finalisé, d'après des sources de Bloomberg, ayant choisi de ne pas être identifiées, l'information n'étant pas encore publique. L'investissement possible avait auparavant été rapporté par le site The Information.

Anthropic a déjà attiré des financements notables. Google (Alphabet), sur tous les fronts depuis l'émergence de ChatGPT, s'était ainsi engagé en octobre à injecter 2 milliards de dollars dans cette startup hautement prometteuse. Plus tôt cette année, Amazon, colosse du commerce en ligne, avait accepté un investissement allant jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic. Les deux accords avec Google et Amazon étaient structurés sous forme d'obligations convertibles en actions.

Anthropic aurait également signé un accord majeur dans le cloud avec Google plus tôt cette année, avait déclaré à l'époque à Bloomberg une personne proche des détails. L'accord, dans le cadre duquel Anthropic utiliserait la suite de services informatiques de Google, était encore plus important que l'investissement ultérieur, en octobre, et s'étendrait sur plusieurs années...

Amazon a pour sa part scellé un accord avec Anthropic selon lequel la startup utiliserait ses services et les puces de son activité de cloud computing Amazon Web Services.

Anthropic a été fondé en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI ayant quitté l'entreprise du fait de divergences stratégiques, à en croire Bloomberg. La startup a développé son propre robot conversationnel IA, Claude, capable d'effectuer des tâches telles que résumer, effectuer des recherches, répondre à des questions, coder (...). Pour se différencier de ChatGPT, Claude s'est positionné comme étant axé sur la sécurité. Le robot tenterait ainsi d'éviter les dommages potentiels pouvant provenir d'outils IA. Anthropic s'est par ailleurs enregistré en tant que société d'utilité publique, cherchant à promouvoir le bien d'un grand nombre de personnes... Anthropic est régi en partie par cinq membres "financièrement désintéressés", distincts de son conseil d'administration, indique Bloomberg.