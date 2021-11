Publicis aurait raflé le contrat d'achat médias de Facebook

(Boursier.com) — Très bonne nouvelle pour Publicis. Selon les informations obtenues par 'Les Echos', le groupe dirigé par Arthur Sadoun "vient de remporter le contrat d'achat médias - par l'intermédiaire de son agence Spark Foundry -, de Facebook". Un contrat de trois ans dans le cadre duquel Publicis "va avoir à charge de s'occuper du budget d'achat médias et du planning médias de la grande famille des applications sociales du géant de la tech : Messenger, WhatsApp, Facebook et Instagram", précise le quotidien. L'achat médias de Facebook représenterait entre 700 millions et 1 milliard de dollars par an, selon la presse spécialisée américaine.