PSA et Fiat Chrysler souhaiteraient boucler leur fusion d'ici fin janvier







Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — PSA et Fiat Chrysler Automobiles font tout pour que leur rapprochement soit effectif avant la fin du premier trimestre de 2021, objectif défini jusqu'ici. Selon les sources de 'Bloomberg', les deux constructeurs souhaiteraient achever la fusion d'ici fin janvier alors que les perturbations de l'industrie automobile causées par la Covid-19 sont venues compliquées la tâche de tous les acteurs du secteur.

Les deux constructeurs espèrent obtenir l'aval des autorités européennes de la concurrence d'ici la fin de l'année tandis que les Assemblées des actionnaires des deux groupes visant à approuver l'opération de fusion qui donnera naissance à Stellantis se tiendront le 4 janvier.

PSA et FCA ont annoncé fin 2019 leur projet de rapprochement qui doit déboucher sur la création du quatrième constructeur automobile mondial. La fusion, réalisée entièrement en actions, permettra de réunir des marques telles que Fiat, Jeep, Dodge, Ram et Maserati avec celles de Peugeot, Opel et DS, tout en visant des réductions de coûts annuelles de 5 milliards d'euros, sans fermeture d'usines.