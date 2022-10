Pourquoi l'accord entre Renault et Nissan tarde à être finalisé ?

(Boursier.com) — Les discussions entre Renault et Nissan Motor sur la refonte de leur partenariat ont beau avancer, des questions resteraient encore en suspens, notamment sur le partage des technologies. Les deux groupes ont confirmé ce mois-ci être en discussions sur la structure future de l'alliance Renault Nissan et sur un investissement potentiel de Nissan dans l'entité "Ampère" dédiée à l'électrique, que Renault va créer aux côtés d'une entité "Horse" dédiée aux motorisations thermiques. Mais selon deux sources proches du dossier citées par 'Reuters', un accord reste à trouver sur le partage de la propriété intellectuelle (IP) et des brevets.

"Ce qui importe, c'est ce que Nissan apportera en IP, en ingénieurs et en projets communs", affirme une des sources. "Comme toujours dans l'industrie, c'est ce que l'on fait vraiment dans le monde réel qui compte. L'alliance peut bouger et se reconstruire si ce n'est pas uniquement financier". Selon une autre source, au-delà de l'inventaire des solutions techniques déjà utilisées par les deux partenaires, Nissan est particulièrement vigilant sur le partage de ses toutes nouvelles technologies, notamment celle de la batterie solide qu'il pilote au sein de l'alliance.

Dans une industrie automobile mondiale engagée dans une course à marche forcée à l'électrification, les technologies associées sont un enjeu stratégique pour les entreprises comme pour la France et le Japon. L'Etat français, principal actionnaire de Renault, soutient les discussions en cours, mais à condition qu'elles aident "au renforcement et au développement de la stratégie d'avenir du groupe (Renault) et de l'alliance", a souligné le président Emmanuel Macron dans une interview aux 'Echos', dimanche dernier.

Bien qu'un événement soit prévu à Tokyo le 15 novembre pour dévoiler l'accord entre les parties, les pourparlers sont toujours en cours et un accord final pourrait encore être retardé. Dans le cadre de ce plan, le constructeur automobile français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans l'activité de véhicules électriques de Renault.

Renault est plus pressé que son partenaire de parvenir à un accord pour répondre aux besoins de financement de la nouvelle activité, selon une des sources de l'agence. "Nissan n'a pas un besoin absolu de participer", a-t-elle dit, ajoutant que le groupe japonais doit lui aussi rendre des comptes à ses actionnaires sur tous ses investissements. Quant à Mitsubishi, il ne se positionnera pas sur "Ampère" tant que les discussions avec Nissan ne seront pas bouclées.