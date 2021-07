Poujoulat : un plan d'action favorable...

Crédit photo © Poujoulat

(Boursier.com) — Poujoulat grimpe encore de 2% à 41 euros ce lundi en bourse de Paris, alors que dans le cadre de la loi "Climat et Résilience", le parlement a voté un objectif d'une baisse de 50% des émissions de particules fines entre 2020 et 2030 dans les territoires les plus pollués... "Le plan d'action "chauffage au bois domestique performant" permettra de répondre à cet objectif en accélérant le renouvellement des appareils les plus anciens au profit d'équipements performants et en massifiant le recours aux biocombustibles de qualité" commente Portzamparc. Un label sera créé pour attester de la qualité du combustible (faible taux d'humidité) et de son origine (issu de forêts gérées durablement)...

Par ailleurs, le ministère de la Transition écologique déterminera un seuil maximal d'humidité auxquels devra répondre le bois de chauffage mis à la vente afin de réduire les émissions de particules lors de sa combustion...

"Ces mesures sont clairement favorables à Poujoulat, qui se positionne sur le combustible haut de gamme... Bien que l'exercice 2020/2021 ait été marqué par la crise sanitaire mondiale, le groupe confirme son leadership sur ses marchés et accentue le redressement de sa rentabilité entamée depuis deux ans" estime l'analyste qui vise un cours de 48,60 euros en restant à l'achat sur le dossier.