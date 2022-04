Plastic Omnium : grosse acquisition en vue ?

(Boursier.com) — Plastic Omnium évolue en légère baisse ce lundi sur la place parisienne, alors que de nouvelles rumeurs de croissance externe entourent le groupe. Selon 'The Economic Times' et 'Bloomberg', l'équipementier automobile serait sur le point de conclure un accord pour racheter la branche d'éclairage de l'Indien Varroc Engineering. Selon les sources de l'agence, l'activité pourrait être valorisée près de 700 millions de dollars. Un accord pourrait être conclu dès cette semaine même si les pourparlers peuvent encore tomber à l'eau.

Une telle opération viendrait compléter le récent rachat d'AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH) auprès d'AMS OSRAM. Le mois dernier, le groupe de Patrick Findeling a en effet accepté de débourser 65 ME (en valeur d'entreprise) pour s'offrir cet acteur allemand en forte croissance et prendre position sur ce nouveau marché.

Oddo BHF estime qu'un tel accord aurait tout son sens car il compléterait l'opération AMS-Osram et renforcerait davantage l'exposition à l'éclairage de Plastic Omnium. En outre, il conforterait un peu plus la vision du broker selon laquelle la société cherche à devenir un fournisseur de systèmes avec plus de responsabilités (contre une approche historique de fournisseur de composants) et ainsi être en mesure de proposer aux OEM une approche "système" qui inclurait à la fois ses solutions de pièces extérieures et de composants d'éclairage.