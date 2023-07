Paiements en ligne : les rumeurs tournent...

(Boursier.com) — Worldline remonte de 0,5% à 34 euros ce vendredi, alors que Goldman Sachs a ajusté la mire sur le dossier de 52 à 45 euros, tout en en restant à l'achat. La spéculation était de retour dans le secteur cette semaine, alors que FIS souhaite se séparer du prestataire de services de paiement Worldpay qu'il avait racheté en 2019 pour 43 milliards de dollars, dette comprise...

Selon des sources proches du dossier, la société de capital-investissement GTCR serait en pourparlers avancés pour prendre une participation majoritaire dans l'activité d'acquisition de marchands de Fidelity National Information Services. L'activité, qui comprend Worldpay, pourrait être valorisée entre 15 et 20 milliards de dollars. Selon l'agence, FIS envisage de conserver une participation minoritaire dans l'entreprise.

Le 'Financial Times' avait rapporté vendredi dernier qu'Advent et GTCR faisaient partie des prétendants à la reprise de Worldpay. Le quotidien évoquait une valorisation de plus de 15 milliards de dollars...