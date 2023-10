Paiements : CVC Capital Partners envisagerait un rachat de Nexi

(Boursier.com) — CVC Capital Partners pourrait passer à l'action sur Nexi. Le géant du capital-investissement examinerait une offre potentielle sur la société italienne de paiements, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes proches du sujet. CVC étudierait le dossier Nexi depuis un certain temps. Nexi, qui a vu son cours fondre de 22% à Milan cette année, ne pèse plus qu'environ 7,6 milliards d'euros.

D'autres sociétés d'investissement auraient également Nexi dans le viseur, selon les sources de l'agence. Elles pourraient finir par s'associer dans le cadre d'une offre commune sur l'entreprise italienne étant donné l'ampleur de l'opération potentielle. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles donneront lieu à des propositions formelles, précise l'agence.

Nexi, soutenu par des firmes de capital-investissement, s'est développé rapidement grâce à une série d'acquisitions ces dernières années pour devenir l'un des plus grands acteurs du secteur européen des paiements. Ses principaux actionnaires comprennent Hellman & Friedman, ainsi qu'un véhicule soutenu par Bain Capital et Advent International, selon les données compilées par 'Bloomberg'. Il n'est pas certain que les propriétaires de Nexi soient ouverts à une vente à court terme compte tenu de la baisse de sa valorisation.