Orpea : la CDC pourrait prendre jusqu'à 29,9% du capital

(Boursier.com) — Orpea continue à faire parler. La CDC étudierait la possibilité d'une prise de participation dans l'exploitant de maisons de retraite depuis le mois de mai et serait prête à acquérir de 20% à 29,9% du capital en partenariat avec un groupe d'assurance mutuelle. Selon les informations du 'JDD', le potentiel investissement dépendrait du respect de certaines conditions relatives aux pratiques opérationnelles et au bilan. Un porte-parole de la CDC joint par 'Bloomberg' a déclaré qu'avant que l'Institution puisse envisager une quelconque implication financière, Orpea devait démontrer un changement complet de ses pratiques et renforcer son bilan pour permettre à l'entreprise de se redresser sans avoir besoin de marges excessives. Il a refusé de commenter les chiffres cités par le JDD. Avec 177 milliards d'euros sous gestion, la CDC se dit "dédiée au service de l'intérêt général" et investit dans le développement en France.

Orpea cherche à restructurer 9,5 milliards d'euros de dette après avoir reçu l'approbation du tribunal fin octobre pour négocier avec ses créanciers. La société doit présenter demain son plan de transformation, jour au cours duquel la première réunion avec les créanciers doit également se tenir. Elle a déclaré qu'elle pourrait avoir besoin de convertir 4,3 milliards d'euros de dette en capitaux propres et de modifier d'autres instruments de dette dans le cadre de toute restructuration.

Dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite suivie de la découverte de malversations financières, Orpea a vu sa valeur boursière fondre de 90% depuis le premier janvier.