Orange : un oeil sur le réseau fibre de TDF

(Boursier.com) — Orange a un oeil sur le réseau fibre de TDF. La société française de télécommunications envisage de céder son activité fibre dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité plus d'un milliard d'euros. Confirmant une information récente de 'Reuters', 'Les Echos' indique que les propriétaires de TDF - Brookfield, PSP, APG et Predica - ont mandaté BNP Paribas pour se séparer de son réseau fibre. Orange Concessions est sur les rangs. "Si un processus était confirmé, nous regarderons le sujet avec attention ", a confirmé au quotidien la filiale d'Orange.

Avec 750.000 prises, TDF est l'un des plus petits réseaux du pays. Pour autant, " c'est une infrastructure très bien construite et de qualité. Il est logique que tous les acteurs regardent ", explique une source du journal financier. Vauban Infra Fibre et Altitude seraient également en lice tandis que des fonds d'investissement devraient regarder le dossier de près.

TDF - une ancienne unité du principal opérateur de télécommunications français, Orange - fournit des infrastructures de radiodiffusion, de fibre optique et de télécommunications, certaines de ses antennes radio se trouvant au sommet de la Tour Eiffel à Paris.