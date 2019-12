Orange serait sur le point de vendre ses tours télécoms en Espagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange chercherait à se séparer de 1.500 tours télécoms en Espagne. Via sa filiale locale, Orange España, l'opérateur français pourrait obtenir environ 250 millions d'euros pour ces actifs, croit savoir l''Expansion'. Le processus de vente serait à un stade avancé, précise le quotidien ibérique. Tower et Cellnex seraient perçus comme favoris pour reprendre ces actifs. Cette cession ne serait guère surprenante alors que plusieurs opérateurs se sont engagés dans de telles opérations et que le PDG d'Orange, Stéphane Richard, avait lui-même déclaré à ses actionnaires qu'Orange devait se poser la question de "la maximisation de la valeur" de ses infrastructures.

En France, les concurrents d'Orange, Altice (maison mère de SFR), Bouygues Telecom et Iliad (maison mère de Free), ont, au moins pour partie, cédé leurs infrastructures mobiles. Bouygues Télécom a ainsi vendu une partie de ses pylônes en 2016 et 2017, pour plusieurs centaines de millions d'euros. Altice s'est séparé de ses tours en France et au Portugal l'an dernier pour 2,5 milliards d'euros, ce qui lui a permis de réduire sa dette. Et Iliad a vendu en mai dernier ses tours à l'espagnol Cellnex pour 2 MdsE.

Le 'Financial Times' a indiqué mi-novembre qu'Orange pourrait informer les marché de ses projets en la matière lors de sa journée investisseurs prévue le 4 décembre.