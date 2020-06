Orange pourrait surenchérir sur MasMovil

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange va-t-il passer à l'offensive en Espagne ? Déjà bien présent de l'autre côté des Pyrénées, avec un peu plus d'un quart du marché mobile et fixe, l'opérer français pourrait déposer une contre-offre sur MasMovil. Les sociétés d'investissement KKR, Cinven et Providence se sont associés pour déposer une offre publique d'achat de 2,96 milliards d'euros sur le quatrième opérateur mobile espagnol. Mais selon les informations d''El Economista', le conseil d'administration d'Orange pourrait discuter dès ce jeudi d'une éventuelle surenchère.

"Tout est étudié et analysé, sans que cela ne présuppose une quelconque décision. En d'autres termes, cela fait partie des obligations de toute grande entreprise, et surtout aux moments où ce type d'opération pourrait avoir un sens", expliquent les sources du journal espagnol. Les trois fonds, qui proposent 22,50 euros par action MasMovil, ont conditionné le succès de leur offre à l'acceptation d'au moins 50% des actions en circulation. Selon eux, les détenteurs de 29,56% du capital de MasMovil ont déjà accepté de céder leurs titres.

Selon El Economista, les synergies et la complémentarité entre Orange et MásMóvil semblent évidentes. Toute action du groupe français se ferait à hauteur d'au moins 26 euros par action en numéraire.