Orange : nouvelles spéculations autour d'Orange Belgium

(Boursier.com) — Orange Belgium s'envole de plus de 10% à 16,16 euros à Bruxelles, sur de nouvelles rumeurs de rachat total de sa société mère et actionnaire majoritaire, Orange. Orange Belgium a été identifié comme l'une des principales cibles pour un rachat dans un sondage réalisé par le journal 'De Tijd', et ce après que son concurrent, Telenet, a été repris par son actionnaire majoritaire Liberty Global en mars. L'analyste de 'Bloomberg Intelligence' Erhan Gurses affirme qu'il y a matière à spéculer sur une telle opération car les valorisations déprimées des opérateurs belges créent un terrain fertile pour de telles transactions, comme en témoigne l'accord de Liberty pour reprendre le reste de Telenet.

Orange avait déjà tenté de racheter la totalité de son unité belge en 2021, en vain.