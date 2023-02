Orange : BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale viseraient Orange Bank

(Boursier.com) — Les trois grandes banques françaises lorgnent Orange Bank. Selon les sources des 'Echos', BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale étudient toutes les trois un possible rachat de la banque en ligne de l'opérateur télécoms, "en vue de remettre une offre définitive aux alentours de début mars". L'espagnol Santander et le fonds américain Cerberus seraient aussi sur le dossier.

Orange avait fait savoir en octobre dernier qu'il étudiait "toutes les opportunités" pour sa banque en ligne, à la suite d'informations de presse rapportant une volonté du groupe de se séparer d'Orange Bank, filiale comptant quelque 2,6 millions de clients. Lancée en 2017, Orange Bank est confrontée à une vive concurrence et accumule les pertes.