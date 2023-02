Orange Bank : les rumeurs continuent de tourner

(Boursier.com) — BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale étudieraient un possible rachat d'Orange Bank, le portail financier dont Orange chercherait de longue date à se séparer, selon le journal 'Les Echos' qui cite des sources au fait du dossier.

Parmi les autres repreneurs potentiels figureraient la banque espagnole Santander et le fonds américain Cerberus...

BNP Paribas, Crédit Agricole et Société générale n'ont pas commenté ces dernières rumeurs... Orange avait fait savoir en octobre dernier qu'il étudiait "toutes les opportunités" concernant le devenir sa banque en ligne, à la suite d'informations de presse rapportant une volonté du groupe de se séparer d'Orange Bank qui compte quelque 2,6 millions de clients et évolue toujours dans un univers très concurrentiel.