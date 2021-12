Oracle sur le point de s'offrir Cerner pour 30 milliards de dollars

(Boursier.com) — Oracle devrait racheter Cerner, spécialiste américain de la gestion et l'infrastructure informatique médicale basé dans le Missouri. C'est ce que croit savoir le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Cerner pourrait être valorisé 30 milliards de dollars ! Le titre est attendu en vive progression de 15% avant bourse à Wall Street sur cette rumeur. La capitalisation boursière actuelle est de 23,39 milliards de dollars.

Le concepteur de logiciels d'entreprise Oracle serait ainsi en pourparlers pour acheter ce spécialiste des dossiers médicaux électroniques dans le cadre d'un accord qui pourrait être évalué à 30 milliards de dollars. La transaction pourrait apporter à Oracle une multitude de données de santé pour former et améliorer ses services cloud basés sur l'intelligence artificielle, renforçant ainsi sa présence dans le secteur de la santé. Si l'accord se concrétise, ce sera le plus gros jamais réalisé pour Oracle, qui pèse pour sa part 282 milliards de dollars à Wall Street. Le deal éventuel compterait par ailleurs parmi les plus importants de l'année 2021.

Cerner est le plus gros vendeur de logiciels de dossiers de santé électroniques aux États-Unis après Epic Systems Corp, relate Reuters. En 2019, il a désigné Amazon Web Services en tant que fournisseur cloud préférentiel, ajoutant que les deux sociétés collaboraient sur des services d'IA pour les entreprises de santé.