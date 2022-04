OL Groupe : les investisseurs se bousculent au portillon

(Boursier.com) — La participation de Pathé et IDG Capital dans OL Groupe attire les convoitises. Alors que les deux actionnaires, qui détiennent respectivement 19,36% et 19,85% du tour de table, ont récemment indiqué leur intention de sortir du capital du club lyonnais, ce dernier aurait reçu au moins six offres, selon une personne proche du dossier citée par 'Bloomberg'. Des investisseurs américains et européens se seraient notamment manifestés et d'autres propositions devraient arriver sur la table dans les prochains jours. Les acheteurs potentiels entameront des réunions avec la direction la semaine prochaine, a précisé la source de l'agence.

Tout repreneur potentiel pourrait lancer une offre publique d'achat afin d'obtenir une participation majoritaire dans le club. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, souhaiterait néanmoins conserver sa participation de près de 28% dans l'entreprise, détenue via HOLNEST. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une transaction.

L'OL, qui connait une saison sportive pour le moins compliquée (une participation en coupe d'Europe l'an prochain est très incertaine), pèse aujourd'hui environ 120 millions d'euros en bourse. A 2 euros, le titre évolue bien loin de son prix d'introduction de 24 euros.