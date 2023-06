OL Groupe : John Textor viserait New York

(Boursier.com) — OL Groupe bientôt coté à New York ? Ce serait en tous cas l'une des volontés de John Textor, le nouvel homme fort de l'Olympique Lyonnais. Alors qu'une OPAS sur le titre devrait bientôt être lancée, l'homme d'affaires américain pourrait proposer aux investisseurs la possibilité d'une cotation directe séparée du titre à la Bourse de New York ou au Nasdaq, croient savoir des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'.

J.Textor a pris le contrôle de Lyon via son véhicule Eagle Football Holdings LLC, qui abrite ses autres investissements dans le club de Premier League Crystal Palace, Botafogo au Brésil et RWD Molenbeek en Belgique. Dans le cadre de ses plans plus larges pour l'avenir d'Eagle Football, J.Textor aurait également réfléchi à la possibilité de rendre le véhicule public grâce à une fusion avec la SPAC Iconic Sports, qui a participé au rachat de l'OL via Eagle Football, ou en le combinant avec OL Groupe. Les délibérations sont en cours et aucune décision finale n'a été prise sur l'opportunité ou la manière d'inscrire Eagle Football ou Lyon à la Bourse de New York, précisent les sources de l'agence.

Lyon a terminé la saison dernière à la septième place de la Ligue 1, ratant la qualification pour la lucrative Champions League et même pour la Conference League.