OL Groupe : John Textor serait sur le point de racheter le club

(Boursier.com) — OL Groupe serait tout proche de passer sous pavillon américain. John Textor, entrepreneur déjà présent au capital du club anglais de Crystal Palace, où il siège au conseil d'administration, ainsi qu'actionnaire majoritaire de l'équipe brésilienne de Botafogo et de RWD Molenbeek en Belgique, devrait obtenir une participation 'clef' dans OL Groupe.

Selon des personnes connaissant bien la situation citées par 'Bloomberg', le milliardaire offrirait 3 euros par action pour reprendre les parts de Pathé et IDG Capital, soit respectivement 19,36% et 19,85% du tour de table. Ces deux derniers ont récemment fait part de leur intention de sortir du capital du club lyonnais. D'après la réglementation française, John Textor pourrait néanmoins être contraint de lancer une offre de rachat sur la totalité du capital et disposer ainsi d'une participation nettement plus élevée.

Selon les termes négociés, le club serait évalué à plus de 800 millions d'euros et J.Textor investirait environ 90 millions d'euros dans les transferts de joueurs et le développement des jeunes de l'équipe. Un accord pourrait être annoncé dès les prochains jours même s'il pourrait encore tomber à l'eau, précise l'agence. L'entrepreneur basé à Miami ferait encore face à la concurrence de Foster Gillett, l'homme d'affaires américain, et un troisième soumissionnaire, selon 'Bloomberg'.

Au cours actuel de 3 euros, le titre évolue bien loin de son prix d'introduction de 24 euros.