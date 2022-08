Occidental Petroleum : une OPA de Warren Buffett, possible ou pas ?

(Boursier.com) — Occidental Petroleum ne devrait pas être racheté par Warren Buffett malgré l'augmentation de sa participation, croit savoir le Wall Street Journal. Citant des personnes proches du dossier, le Wall Street Journal rapporte que M. Buffett n'a jusqu'à présent informé Occidental d'aucun projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans la société, bien que Berkshire ait récemment augmenté sa participation et soit le principal actionnaire de la société. Des personnes familières avec les délibérations d'Occidental ont déclaré que la direction de la société pensait que M. Buffett pourrait envisager de faire une offre si les prix du pétrole chutaient et que le cours de l'action d'Occidental baissait. Selon l'une des personnes, si l'oracle d'Omaha faisait une offre que la société considère comme juste, une majorité du conseil d'administration d'Occidental approuverait probablement sa présentation aux actionnaires.

Occidental Petroleum, sans doute la valeur préférée du moment de la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett, a publié en début de mois ses derniers comptes. Occidental a battu le consensus de profit, dégageant sur la période trimestrielle un bénéfice ajusté par action de 3,16$ (consensus 3,07$), contre 32 cents de bénéfice par titre un an plus tôt. Le groupe pétrolier et gazier américain a réalisé des revenus trimestriels de 10,74 milliards de dollars, 10% de mieux que les attentes de marché, contre un peu plus de 6 milliards de dollars un an auparavant. Le groupe a aussi réduit sa dette, et lance un programme de rachat d'actions, profitant du haut niveau des prix du pétrole et du gaz.

Occidental soigne son bilan. Le groupe a remboursé une grande partie de la dette contractée en 2019 pour acheter son rival Anadarko Petroleum. Au deuxième trimestre, la firme a remboursé 4,8 milliards de dollars de dettes et lancé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. La société énergétique basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 3,2 milliards de dollars pour le trimestre.

Berkshire Hathaway détient désormais une participation de 20,2% dans Occidental, dont le cours a plus que doublé cette année, alors que la société profite de la hausse des prix du pétrole et du gaz suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Buffett, ou plutôt Berkshire Hathaway, a obtenu l'autorisation des régulateurs pour acquérir jusqu'à 50% du capital d'Occidental. Vendredi, le titre avait encore flambé de 9,9% à Wall Street sur cette nouvelle. Le 11 juillet, Berkshire avait déposé une demande auprès de la Federal Energy Regulatory Commission pour acheter davantage d'actions ordinaires de la compagnie pétrolière dans le cadre de transactions sur le marché secondaire. Le conglomérat a fait valoir qu'une participation maximale de 50% ne nuirait pas à la concurrence ni ne diminuerait l'autorité réglementaire. Carlos Clay, directeur par intérim de la division de la régulation de l'énergie électrique, a accordé l'autorisation vendredi, affirmant que l'autorisation était "conforme à l'intérêt public". Le conglomérat a déjà augmenté de manière drastique sa participation dans Occidental cette année. Berkshire détient actuellement 188,5 millions d'actions d'Occidental, soit plus de 20%. Il a dépassé un seuil clé où Berkshire pourrait consolider une partie des bénéfices de la compagnie pétrolière avec les siens, ajoutant potentiellement des milliards de dollars de bénéfices.