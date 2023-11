Nvidia : de nouvelles puces pour la Chine ?

(Boursier.com) — Nvidia , le géant américain des processeurs graphiques et d'IA, entend lancer trois nouvelles puces destinées au marché chinois, précise l'agence Reuters, citant des médias locaux. La nouvelle offensive du groupe de Jensen Huang intervient quelques semaines seulement après que les États-Unis l'ont empêché de vendre deux puces d'intelligence artificielle haut de gamme et une de ses meilleures puces de jeu aux entreprises chinoises. Le 'STAR Market Daily' cite ainsi des proches du dossier, selon lesquels les nouvelles puces Nvidia répondraient aux appellations HGX H20, L20 PCIe et L2 PCIe. Nvidia pourrait dévoiler ces produits à partir du 16 novembre...

Le mois dernier, Nvidia avait indiqué que les nouvelles restrictions à l'exportation annoncées par Washington l'empêcheraient de vendre deux de ses puces IA avancées modifiées créées pour le marché chinois. L'une des puces de jeu haut de gamme de la société serait également affectée. Nvidia détient plus de 90% de parts de marché en Chine dans les puces IA, mais les restrictions américaines compliquent désormais considérablement la tâche du groupe, qui doit faire preuve d'agilité.