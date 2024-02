Novo Nordisk : la pépite danoise en garde sous le pied

(Boursier.com) — Novo Holdings, l'actionnaire majoritaire du groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, prévoit d'investir jusqu'à 7 milliards de dollars par an d'ici 2030, selon le 'Financial Times'. Kasim Kutay, directeur général de Novo Holdings, a déclaré au quotidien britannique que les revenus générés par sa participation de 28% dans Novo Nordisk, ainsi que d'autres investissements, permettraient au fonds d'investir 5 Mds$ par an au cours des 5 prochaines années. "Nous disposons d'un portefeuille d'investissements en constante augmentation qui génère des rendements très attractifs", a expliqué Kasim Kutay.

Kasim Kutay a ajouté que ce portefeuille continuerait à croître, citant la croissance d'Ozempic et du Wegovy, ainsi que de nombreux dividendes. "Nous avons plus d'argent que jamais à investir", a-t-il déclaré.

Novo Holdings détient 77% des actions avec droit de vote de Novo Nordisk, fabricant du 'Wegovy', médicament à succès contre l'obésité, et d'Ozempic, un traitement contre le diabète.

Demande croissante

Cette décision intervient peu après l'annonce par Novo Holdings de l'achat de Catalent, un sous-traitant clé de la fabrication de médicaments, pour 16,5 Mds$... Kasim Kutay a déclaré que cette opération était au coeur de la stratégie du groupe visant à soutenir Novo Nordisk et à permettre au fabricant de médicaments de répondre à la demande croissante de Wegovy.

Novo Holdings va acheter les titres de Catalent pour 11,5 Milliards de dollars, la valeur de l'opération s'élevant au total à 16,5 Mds$ dette comprise.

Une fois la fusion réalisée, Novo Holdings vendra à Novo Nordisk trois des sites de remplissage-conditionnement et de finition de Catalent, situés en Italie, en Belgique et aux États-Unis, pour un montant de 11 milliards de dollars.

La conversion de ces sites à l'usage exclusif de Novo aidera le fabricant de médicaments à augmenter la production de Wegovy plus rapidement que prévu. Catalent est déjà le principal fournisseur de services de remplissage et d'emballage de seringues et de stylos d'injection pour Wegovy de Novo Nordisk.

Régime minceur

En attendant, Novo Nordisk a annoncé le mois dernier prévoir une nouvelle année de croissance à 2 chiffres de son CA et de son bénéfice d'exploitation, alors que l'entreprise a commencé à assouplir les restrictions sur l'approvisionnement de son médicament très populaire pour la perte de poids, Wegovy. Le groupe pharmaceutique, qui peine à répondre à la forte demande pour le Wegovy, a déclaré avoir doublé l'approvisionnement de doses moins fortes du médicament aux États-Unis en janvier.

Face aux pénuries, Novo Nordisk avait été obligé en mai dernier de limiter le nombre de patients américains pouvant commencer le traitement... Les ventes de Wegovy ont ainsi totalisé 1,29 milliard d'euros entre octobre et décembre 2023.

Le groupe s'attend désormais cette année à une forte croissance de ses ventes comprise entre 16% et 25% et à une augmentation du bénéfice d'exploitation comprise entre 19% et 28%, en raison de l'explosion de la demande de Wegovy et d'Ozempic, médicament contre le diabète contenant le même ingrédient actif. "Nous sommes très satisfaits de la forte performance de 2023, qui reflète le fait que plus de 40 millions de personnes bénéficient désormais de nos traitements innovants contre le diabète et l'obésité", a déclaré le directeur général Lars Fruergaard Jorgensen malgré la concurrence de son rival américain Eli Lilly, qui accélère aussi sur le même terrain avec son propre traitement contre l'obésité 'Zepbound'.

Novo Nordisk qui a flambé de 48% l'année passée la Bourse de Copenhague, en avait même profité fin 2023 pour ravir la première place européenne en terme de capitalisation boursière à LVMH...