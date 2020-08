Nintendo pourrait lancer une nouvelle Switch en 2021

(Boursier.com) — Nintendo pourrait lancer l'an prochain un nouveau modèle de sa console Switch ainsi qu'une gamme étoffée de jeux. Surfant sur le succès de sa console hybride (salon et portable), le groupe nippon serait en train de développer une Switch 4K plus puissante. Selon les sources de l'agence 'Bloomberg', son arrivée sur le marché pourrait néanmoins n'avoir lieu qu'en 2021 et laisserait ainsi la voie libre aux concurrents Sony et Microsoft dont la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont attendues pour les fêtes de fin d'année.

Des jeux pour tous les goûts ?

La sortie de la version améliorée de la Switch serait couplée ou suivie par une série de nouveaux jeux conçus par Nintendo et des studios extérieurs connexes. Ces jeux s'adresseraient à un large public, du joueur occasionnel jusqu'aux mordus de jeux-vidéo, précise l'agence.

L'industrie du jeu vidéo a connu une poussée sans précédent au cours du deuxième trimestre, la pandémie de Covid-19 ayant contraint des millions de personnes à rester chez elles pendant de longues périodes. Nintendo a vendu 61 millions de consoles Switch entre son lancement en mars 2017 et la fin du mois de juin 2020. En prolongeant la durée de vie de la Switch avec une version améliorée, il est probable qu'elle devienne la console la plus durable de la société.

La Switch va-t-elle détrôner la Nintendo DS ?

La Wii est la console de salon de Nintendo la plus vendue à ce jour, avec 102 millions d'unités, tandis que 154 millions d'exemplaires de la Nintendo DS portable se sont écoulés. "Le Switch va dépasser les ventes de la Wii même sans mise à jour", affirme Hideki Yasuda, analyste chez Ace Research. "Et un plan visant à améliorer la console permettrait même à la Switch de surpasser la Nintendo DS."