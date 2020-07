Natixis : rumeurs de sortie de la cote

Natixis : rumeurs de sortie de la cote







Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — BPCE n'a pas l'intention de sortir Natixis de la cote. Dans un bref communiqué dévoilé vendredi soir, le groupe bancaire dirigé par Laurent Mignon a démenti tout projet d'offre publique sur les actions Natixis tout en rappelant que "BPCE mène en permanence des réflexions stratégiques sur les possibles évolutions de l'organisation du groupe".

Cette communication de BPCE est intervenue quelques heures après que le 'Financial Times' eut révélé que la maison-mère des Caisses d'Epargne envisageait d'acheter les 30% restants de Natixis qu'elle ne possède pas encore. Et ce alors que le titre a perdu plus de 35% de sa valeur depuis le premier janvier.

Selon les sources non identifiées du FT, BPCE a travaillé avec divers conseillers sur ce plan au cours des derniers mois et d'autres options sont envisagées.