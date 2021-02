Natixis : la sortie de la cote se préciserait

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis sera encore une fois surveillé de près ce mardi. La banque, qui vient d'aligner six séances de progression, dont un gain de près de 7% lundi, continue à faire l'objet de vives spéculations à l'approche de la publication de ses comptes annuels. Selon les sources de 'Bloomberg', BPCE serait proche de déposer une offre de rachat des minoritaires de sa filiale cotée. La maison-mère de Natixis pourrait officialiser ses plans dès cette semaine. BPCE détient déjà 70% du capital de Natixis, dont le titre affiche un gain de plus de 33% depuis le premier janvier, et la capitalisation avoisine les 11,7 milliards d'euros.

Cette rumeur de sortie de la cote de Natixis revient régulièrement sur le devant de la scène. En juillet dernier, le 'Financial Times' avait révélé que la maison-mère des Caisses d'Epargne envisageait de racheter le solde du capital de Natixis alors que le titre était à l'époque fortement chahuté. BPCE avait alors démenti tout projet d'offre publique sur les actions Natixis tout en rappelant que "BPCE mène en permanence des réflexions stratégiques sur les possibles évolutions de l'organisation du groupe".