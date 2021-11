Natixis : l'activité de gestion d'actifs bientôt en bourse ?

(Boursier.com) — Natixis pourrait rapidement retrouver le chemin de la bourse. Du moins sa branche dédiée à l'activité de gestion d'actifs. Dans un entretien accordé au 'Financial Times', Nicolas Namias explique qu'il pourrait "mettre en bourse la branche de gestion d'actifs pour financer un grand projet de fusion et d'acquisition". Selon le directeur général de la banque, "l'Asie est à coup sûr une zone d'expansion". "Nous sommes clairement les consolidateurs de cette industrie", ajoute le patron de la filiale de BPCE, récemment sortie de la cote parisienne par sa maison-mère.

Après le rachat du solde de son capital par BPCE, les branches 'assurances' et 'paiements' de la société - représentant environ 20% de ses revenus et employés - ont été transférées au propriétaire de la Banque populaire et à la Caisse d'épargne. Natixis peut ainsi désormais se concentrer sur ses deux segments principaux d'activités que sont la banque de financement et d'investissement et la gestion d'actifs.

Malgré une image écornée par le scandale H2O, N.Namias défend le 'modèle multi-boutiques' du groupe dans le cadre duquel il prend des participations majoritaires dans des sociétés d'investissement plus petites et leur offre sa force de marketing et de distribution. Natixis est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'actifs au monde à disposer de ce type de structure d'entreprise décentralisée, a-t-il déclaré, ce qui permet à la société de bénéficier de différentes stratégies d'investissement et de différents talents, pour autant que de bons systèmes de conformité soient en place.

En outre, Natixis réduit son exposition aux produits à risque et diversifie ses domaines d'expertise en matière de banque d'entreprise afin d'être moins exposée à la volatilité de secteurs tels que le pétrole, le gaz et l'aéronautique. Dans le cadre de cet effort, elle s'est développée dans des domaines tels que la santé. "Nous ne serons jamais la plus grande banque de financement et d'investissement dans toutes les zones géographiques... mais nous pouvons élargir le nombre de secteurs [dans le cadre d'une] 'diversification sélective'".

Enfin, Natixis a nettement diminué son exposition aux produits dérivés sur actions, à l'origine de centaines de millions de pertes en 2018 et 2020, détaille le dirigeant, bien que la banque n'ait pas complètement cessé de traiter ces produits étant donné qu'il existe toujours une forte demande de la part des clients. "Le métier de la banque n'est pas d'éviter le risque mais de choisir ses risques avec sagesse".