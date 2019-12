Mariage PSA-FCA : Bercy aurait donné son feu vert

(Boursier.com) — PSA Groupe aurait franchi un nouvel écueil. Le constructeur automobile aurait le soutien du gouvernement français pour son projet de fusion avec Fiat Chrysler Automobiles. Selon les sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', Bercy, qui détient une participation de 12,2% dans PSA via la BPI, soutiendrait le protocole d'accord que le groupe sochalien s'apprête à signer. Le conseil d'administration de PSA doit se réunir mardi pour examiner les termes de ce qui sera un accord contraignant, précise l'agence.

En fin de semaine dernière, Reuters affirmait que la famille Peugeot et la banque publique avaient demandé des assurances sur la gouvernance du nouvel ensemble. Le rapprochement prévoit que les deux constructeurs se partagent la direction du futur groupe et que leurs actionnaires détiennent respectivement 50% du capital de la nouvelle entité. Mais les actionnaires de PSA disposeront d'un avantage au conseil, avec un siège de plus que leurs homologues de FCA, revenant à Carlos Tavares, également appelé à devenir, pour une durée initiale de cinq ans, directeur général du groupe fusionné.

L'opération doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial.